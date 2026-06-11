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Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü: 5 Kişi yaralandı

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü: 5 Kişi yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bünyan ilçesi girişindeki Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 60 NK 447 plakalı otomobil ile 38 UV 784 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle 60 NK 447 plakalı otomobil devrilerek, metrelerce sürüklendi. Kazada devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer yandan kaza anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. 
 

Haber Merkezi

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