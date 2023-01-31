Feci kazada can pazarı: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı cip yan yattıktan sonra trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Cipte bulunan 4 kişi yaralanırken araçta sıkışan 2 kadın ekipler tarafından çıkarıldı.

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  • 31.01.2023 11:34
  • Güncelleme: 31.01.2023 11:43
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Feci kazada can pazarı: 4 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı cip yan yattıktan sonra trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Cipte bulunan 4 kişi yaralanırken araçta sıkışan 2 kadın ekipler tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi ile Konaklar Caddesi’nin kesiştiği yolda meydana gelen kazada, F.S.M.A. yönetimindeki 38 SU 803 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 34 BBR 403 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip yan yatıp trafik ışığı direğine çarparak dururken, içerisinde bulunan şoför ile beraber Ş.D., M.D. ve S.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, araç içerisinde sıkışan Ş.D. ve M.D. ekipler tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralı 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçlarda incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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