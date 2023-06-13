Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Kayseri'de tıra çarptıktan sonra hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam eden sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Ölen gencin babası mahkemede, Kazanın olduğu yerin karşısında 112 istasyonu var. Oğlumu oraya götürebilirdi. Bu kaza değil cinayet dedi.

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  • 13.06.2023 16:25
  • Güncelleme: 13.06.2023 17:06
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Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de tıra çarptıktan sonra hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam eden sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Ölen gencin babası mahkemede, "Kazanın olduğu yerin karşısında 112 istasyonu var. Oğlumu oraya götürebilirdi. Bu kaza değil cinayet" dedi.

Geçtiğimiz 20 Ocak’ta Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü A.K.’nin (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı otomobil, 38 PY 186 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otomobilin tavanı yerinden sökülürken, A.K. yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Uyanık Sokak üzerinde durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelerde sürücü A.K. hafif yaralanırken, sürücünün yanında oturan Y.U.’nun (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta oturan B.Ö.’nün de bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Y.C.U.’nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı

Tutuksuz yargılanan ehliyetsiz sürücü A.K., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.K., hayatını kaybeden Y.U.’nun ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkemede kendini savunan tutuksuz sanık A.K., "O gün arkadaşlarla gezmek için buluştuk. Birden tırın arkasına girdim. Pişmanım" dedi.

Acılı baba: "Bu kaz değil, cinayet"

Mahkemede konuşan Y.U.’nun babası M.U. da, "Kazanın olduğu yerin karşısında 112 istasyonu var. Oğlumu oraya götürebilirdi. Bu kaza değil, cinayet" diyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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