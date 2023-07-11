Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

PAYLAŞ
  • 11.07.2023 08:53
  • Güncelleme: 11.07.2023 08:53
  • 11
Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün Sivas- Kayseri kara yolu Cemel kavşağında meydana geldi. Bayram B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç ile H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bayram B. ve araçta bulunan oğlu Onur B.(12) olay yerinde hayatını kaybetti, D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.B. (20), Ömer B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Dernek Başkanı Albayrak, 'Staj ve çıraklık başlangıcımız sigorta başlangıcı sayılmalıdır'

Dernek Başkanı Albayrak, “Staj ve çıraklık başlangıcımız sigorta başlangıcı sayılmalıdır”

Gurbetçi vatandaşların gelmesi altın piyasasını hareketlendirir mi?

Gurbetçi vatandaşların gelmesi altın piyasasını hareketlendirir mi?

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Saadet Partisi İl Başkanı Coşkun, 'Meral Akşener masadan kalktığı gün biz bu seçimi kaybettik'

Saadet Partisi İl Başkanı Coşkun, “Meral Akşener masadan kalktığı gün biz bu seçimi kaybettik”

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

6
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine zam beklentisi

Motorine zam beklentisi

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, 1 adli kontrol

DAHA FAZLA
Şehir dışından uyuşturucu taşıyan şahıs otogarda yakalandı

Şehir dışından uyuşturucu taşıyan şahıs otogarda yakalandı

Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

Tekvandocular Siyah Kuşak İmtihanı'nda terleyecek

Tekvandocular Siyah Kuşak İmtihanı’nda terleyecek

Kente uyuşturucu madde getiren kişi yakalandı

Kente uyuşturucu madde getiren kişi yakalandı

Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi