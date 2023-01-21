Feci kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi toprağa verildi

 Kayseri'de iddiaya göre babasının otomobilini evden kaçırarak 2 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü A.K.'nin (16) sebep olduğu kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi ve amatör futbolcu Yiğit Can Uçak (16), gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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  • 21.01.2023 17:03
  • Güncelleme: 21.01.2023 17:03
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Feci kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi toprağa verildi

Kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre 16 yaşındaki A.K., arkadaşları Buğra Ö. (16) ve Yiğit Can Uçak (16) ile birlikte araçla dolaşmak için babasının otomobilini aldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücüyle birlikte yanında bulunun Buğra Ö. yaralandı. Kazada, amatör futbolcu olduğu öğrenilen Melikgazi Soğanlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yiğit Can Uçak ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılar sürücü A.K. ve yolcu Buğra Ö.’nün tedavileri devam ediyor. 

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Kayseri Atletikspor futbolcusu lise öğrencisi Yiğit Can Uçak’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gesi Güney Mahallesi Yukarı Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze baba Mehmet Uçak ve Yiğit Can’ın arkadaşları tabut başında gözyaşı döktü. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAZİYE MESAJI

Trafik kazasında yaşamını yitiren Yiğit Can Uçak için Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da taziye mesajı yayımladı. Kaya paylaşımında, “İlçemiz okullarından Soğanlı Anadolu Lisesi 10/E Sınıfı öğrencisi Yiğit Can Uçak’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

1ha

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