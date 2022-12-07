Feci kazaya sebep olan şoför özür diledi

Kayseri'de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazada tutuklu yargılanan kamyonet şoförünün yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan kamyonet şoförü, 'Ölenlerin yakınlarından özür diliyorum' dedi.

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  • 07.12.2022 12:03
  • Güncelleme: 07.12.2022 13:27
Feci kazaya sebep olan şoför özür diledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazada tutuklu yargılanan kamyonet şoförünün yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan kamyonet şoförü, “Ölenlerin yakınlarından özür diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz 29 Temmuz’da Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz Mevkii’nde meydana gelen kazada, İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilden çıkamayan Ö.K ve H.B yanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyonet şoförü İ.S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Ölenlerin yakınlarından özür diliyorum”

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan kamyonet sürücüsü İ.S., “Öncelikle ölenlerin yakınlarından özür diliyorum. Maddi zararlarını karşılayabilmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Kazada ölenlerin yakınları da şoförden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Savcı tarafından açıklanan mütalaada kamyonet sürücüsü İ.S.’nin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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