Feci yangında ağır yaralanan anne öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı yangında, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına girerek ağır yaralanan anne de yaşamını yitirdi.

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  • 12.04.2023 17:38
  • Güncelleme: 12.04.2023 18:07
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Feci yangında ağır yaralanan anne öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı yangında, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına girerek ağır yaralanan anne de yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 6. katında 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.’nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’nde kaldırılırken, Eylül C.’nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına girdiği iddia edilen ve ağır yaralanan anne Ş.C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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İHA

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