Federasyon Başkanı Yıldırım, 'Başarılarımızı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak taçlandıracağız '

Bellona Uluslararası Görme Engelliler Futbol Turnuvası Erciyes CUP 2026 gala yemeği düzenlendi. Düzenlenen gala yemeğinde turnuvaya katılan Romanya, Almanya ve Türkiye Milli Takımları’na ödülleri verildi. Düzenlenen gala yemeğinde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Kayseri halkının sporcuları hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Dünya Spor Başkenti Kayseri'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu ev sahipliğimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyemizin büyük desteklerini aldık. Ağustos ayında Avrupa Şampiyonası Fransa'da düzenlenecek. Bunun bir provasıydı. Milli takımımız da iyi motive olmuştu. 4 turnuva yaptı, 4 maç yaptı. Dördünde de galip geldi. Bu bizi tabi ki ümitlendirdi. Kayseri halkına da çok teşekkür ediyorum, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Milli takımımıza yoğun bir destek verdiler. İnşallah bu başarılarımızı da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak taçlandırmış olacağız. Çok güzel bir şehir idarecileriyle, insanlarıyla, mevcut konumuyla, coğrafi yapısıyla. Bu nedenle biz Kayseri'de organizasyon yapmayı her zaman tercih ediyoruz. Gelen ekiplerimiz de Kayseri'den çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. O yüzden Kayseri'de olmak bizler için bir avantaj, bunu da her fırsatta değerlendirmeye çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.