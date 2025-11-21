Fehmi Kuş: Kayseri'nin Futbol Duayeni

Kırklı yılların sonlarında, 1947 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Fehmi Kuş, Kafkas kökenli dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğudur. Ailesinde spor yapan tek kişi olan Hilmi ağabeyi dışında, futbolcu olma hayaliyle büyüyen Fehmi, genç yaşta yeteneklerini göstermeye başladı. İlkokul yıllarında mahalle aralarında, ortaokulda ise Ticaret Lisesi'nin bahçesinde futbol oynamaya başlayan Kuş, dönemin efsane futbolcusu Mücahit Pekçetinkaya'ya benzetilerek "Küçük Mücahit" olarak anılmaya başlandı.

Futbol Kariyerinin Başlangıcı

Henüz 16 yaşında Kayseri Lisesi takımında ve Kayseri amatör liginde mücadele eden Sanayispor’da oynamaya başlayan Fehmi Kuş, 1965 yılında genç karmaya seçildi. 1966’da Kayserispor’un kurulması için yapılan daveti, eğitimine devam ettiği için geri çevirdi. Bu dönemde fakülte takımında da yer alan Kuş, Kayseri’de antrenör-futbolcu olarak Ağırnas Şimşekspor’da görev alarak önemli başarılar elde etti.

Öğretmenlik ve Antrenörlük Dönemi

Fakülteyi bitirdikten sonra Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlayan Fehmi Kuş, lise takımını da çalıştırarak Kayseri birincilikleri ve Türkiye şampiyonalarında dikkate değer dereceler kazandırdı. 1976 yılında Kayserispor alt yapısını çalıştırmaya başlayan Kuş, burada 46 profesyonel futbolcu yetiştirme başarısını gösterdi. 1980 yılında profesyonel teknik direktörlük kariyerine başlayan Fehmi Kuş, Kayserispor’da 11 yıl, Kırşehirspor’da 2 yıl, Aksarayspor’da bir yıl ve Elazığspor’da yarım sezon boyunca teknik direktörlük yaptı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

1990 yılında öğretmenliği tercih eden Kuş, Fevzi Çakmak Lisesi’ne dönerek okul takımı ile Ağırnas Şimşekspor’u çalıştırmaya başladı. Ayrıca, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor’u da iki yıl boyunca çalıştırdı. Ağırnas Şimşekspor Kulübü’ne kazandırdığı sportif başarıların yanı sıra, birçok profesyonel kulübün sahip olamadığı modern tesisler inşa etmenin gururunu yaşadı.

Fehmi Kuş’un kariyerinde, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin Kayseri Şubesi’nin kurucu başkanlığı, Kayseri 1. Küme Şampiyonluğu, Türkiye 3.lüğü, Türkiye Kupası’na katılma hakkı gibi birçok başarı bulunmaktadır. Ayrıca, genç takımlarda da birçok şampiyonluk elde etmiştir.

Vefa ve Spor Camiasına Katkıları

Fehmi Kuş, 10 yılı aşkın bir süredir Kayseri Spor Adamları Derneği’ni yaşatmak, spor camiasını kaynaştırmak ve vefasızlıktan dert yananlara destek olmak için çalışmaktadır. Spor emektarı ve futbol duayeni olarak, Kayseri’nin spor tarihinde önemli bir yer edinmiş olan Fehmi Kuş, başarısızlığa hiçbir zaman yer vermeyen bir karaktere sahiptir.

Fehmi Kuş, sadece bir futbolcu ve antrenör değil, aynı zamanda Kayseri’nin spor kültürüne damga vuran bir isimdir. Onun azmi, çalışkanlığı ve spora olan tutkusuyla, Kayseri futbolunun geleceğine ışık tutmaya devam edecektir.

(Kaynak: Halil Severcan)