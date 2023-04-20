Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, “40 yıllık sevdamız olan Göğdere yolu çalışmalarına başladık”

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Ramazan sohbetleri gündemi ile ‘Gündem Kayseri’ programına konuk oldu. KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan Coşkun, doğalgaz, Göğdere yolu ve Sıtma Pınarı restorasyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha öncesinde geleneksel olarak yapılan iftar programlarına 2 yıl aradan sonra tekrar başladıklarını söyleyen Başkan Coşkun, "Ramazan etkinliklerimizi tüm mahallelerde birer birer yaptık. Amaç yemek yemek ya da eğlenmek değil, insanları bir araya getirmek, kaynaşmasını sağlamak. İlçe merkezinde de iftar programımızı yaptık” dedi.

‘DEPREM BÖLGESİNE VATANDAŞLARIMIZ ARACILIĞIYLA 3 TIR MALZEME GÖNDERDİK’

Depremden Felahiye'de bulanan bir kaç konutun hasar aldığını, bu hasarın da tehlikeli boyutta olmadığını söyleyen Başkan Coşkun, "Depremzedelerimiz her ilçeye geldiği gibi bizim de mahallelerimize ve ilçe merkezimize yerleşti. Depremzedelere hayırsever vatandaşlarımız, belediyelerimiz, kaymakamlarımız tarafından her türlü maddi manevi destek olunuyor. Biz de belediye olarak Maraş, Adıyaman, Hatay gibi bölgelere vatandaşlarımız aracılığıyla 3 TIR malzeme, hayvanlar için yem gönderdik. İlçemiz çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçe. Bizim bir avantajımız var, gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimiz bol miktarda destek oldular. İlçemizde ilk etapta 40 tane depremzedemiz vardı. Şu anda ise 11 tane kaldı. Geri kalanlar ise daha önce ikamet ettikleri yere döndüler" dedi.

‘YATIRIMLARIMIZIN TOPLAMI 820 MİLYAR CİVARINDA’

İlçede çalışmaları devam eden doğalgaz yatırımı hakkında da konuşan Coşkun, “Doğalgaz borularımızın bir kısmı yeraltına alındı. Bir kısmı da kaynak yapılarak çalışmalar devam ediyor. 2022'nin Kasım ayı gibi alt yapı temel atma töreni düzenledik. Çoğu vatandaşımız 5 bin nüfusluk yere de doğalgaz gelmez, seçim yatırımıdır gibi sözler söyledi ama şu anda vaat edildiği gibi 2023'ün kışını kesinlikle doğalgazsız geçirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediyeyi 4 milyon 250 bin lira civarında borçla teslim aldığını anımsatan Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, şu anda belediyenin şahıslara, kurumlara borcu olmadığını vurguladı. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana yapılan yatırımların tamamından daha fazlasını 2023'te yapıldığını belirten Coşkun, “Bunlardan en önemlisi de 40 yıldır her belediye başkanının vaat ettiği bizim de vaat ettiğimiz Göğdere yolunun ihalesini aldık. Çalışmalar başladı. 40 yıllık sevdamıza başladık, inşallah da tamamlayacağız. Arıtma tesisimiz yoktu. 1,5 aydır da arıtma tesisimizin çalışmaları devam ediyor. Bunun da maliyeti 36 milyon TL. Doğalgazımız 58 milyon TL bedelle çalışmaları 1 aydır devam ediyor.32 milyon lira maliyetli ilkokulumuzun da ihalesine çıkıldı. Bunu da bir hayırsever vatandaşımız üstlendi. Millet Bahçesi'nin de ihalesi yapılıp 2023 yılı içerisinde hayata geçirilecek. Bunları toplarsak yaklaşık 820 milyon civarında bir yatırım olacak. Yazları 18-20 bin civarında, kışları ise 6 bin civarında nüfusu olan bir ilçe. Bu yüzden diyoruz ki hükümetimiz, devletimiz güçlü. Toplulaştırmamızda başladı. İlçe merkezinde 4, kırsalda da 2 mahalle olmak üzere toplamda 6 tane mahallemizde bu yıl içerisinde toplulaştırma gerçekleştirilecek. Devam eden projelerimizde var. Boğazlıya-Felahiye çevre yolu, Küpeli-Özvatan-Felahiye çevre yolu, Göğdere çevre yolu var. TOKİ evleri için bize 200 bina hakkı verildi. Ama başvuran kişi sayısı 110 kişi olduğu için bunlar kurasız hak sahibi oldu. Yerler temin edildi, TOKİ'ye bildirdik. 500 başlı toplu ahırımız vardı. Bunu 2019 yılında tamamladık. Ama Şeker Fabrikasının müdürü burada program yapacağını söyledi, sonrasından vazgeçti. İnşallah bu projeyi de bu yıl tekrardan faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

‘KADIN KALKINDIRMA KOOPERATİFLERİNDE 2018'DEN BERİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR’

Sıtma Pınarı restorasyon çalışmasını da yaptıklarını dile getiren Başkan Coşkun, "Sıtma Pınar'ın çıkan kaynağında dağılma var. Bu da 4 bin yıllık bir tarihi eser ilçemizin sembolü. Orada korkumuzda var açıkçası, kaynağın kaçması üzerine. Bu yüzden ehil insanların çalışmasını istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Vali beyin gelmesiyle tüm ilçelerde Kadın Kalkındırma Kooperatifleri kuruldu. Ama biz 2018 yılında Vali Bey gelmeden önce ilçemizde kurmuştuk. Kadın Kalkındırma Kooperatiflerinde 2018'den beri çalışmalarımız yapılıyor. Buradan yufka, tandır ekmeği ve ilçemize has yöresel ürünler yapılıyor. Burası da 80-100 kişiye ekmek kapısı oluyor. En az 20 binin altında olan ilçelerimizde devletimiz 50 veya 100 kişilik bir işletme kurarsa, bu işletmelerde vergiden muaf olursa iş adamlarımız kırsaldaki ilçelere yönelir" şeklinde konuştu.