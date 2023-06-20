Felahiye Belediyesi müjdeyi verdi: Sıtmapınar kurumaktan kurtarıldı
Felahiye'de yaklaşık 1 yıldır suyunda azalma görülen Sıtmapınar ile ilgili müjde Felahiye Belediyesi'nden geldi. Başkan Coşkun, 'Sıtmapınarı'nın suyuyla ilgili problem tespit edilerek çözüldü. Suyun tekrar gözünden akışı sağlanınca şükür kurbanı kestik' açıklaması yaptı.
- 20.06.2023 22:40
- Güncelleme: 20.06.2023 22:40
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Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, yaklaşık 1 yıldır suyunda azalma görülen Sıtmapınar’ın sorununun çözüldüğünü müjdeledi. Başkan Vural, “İlçemizin sembolü olan Sıtmapınar’ımızın yaklaşık bir yıldır suyunda azalma gözlendi. Kısa zaman önce de gözünden çıkan suyu tamamen kesilmesi sonucunda belediyemiz bu sorunun çözümü için harekete geçmişti. 10 günlük yoğun çalışmalarımız sonucu sorun tespit edildi. 15-25 yıl öncesinde dikilen ağaçların sitilleri su yollarını ve kaynağını kapatarak suyun yön değiştirmesine sebep olmuştur. Çalışmalar sonucunda sorunlar giderilmiş suyun tekrar gözünden akışı sağlanmıştır. Şükür kurbanı kestik. Böyle kıymetli bir tarihi eserimizin yüzyıllar boyunca önemini koruması için üstün çaba gösteren başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarımsal Daire Başkanımıza, ekibine ve Felahiye Belediyesi çalışanlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.