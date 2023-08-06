Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği başladı

 Felahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 17'nci Sıtmapınar Şenliği başladı. Şenlikte çocuklar için etkinlik ve gösteriler yapıldı. 

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  • 06.08.2023 20:31
  • Güncelleme: 06.08.2023 20:31
Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği başladı

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 17’nci Sıtmapınar Şenliği başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan şenlikte çocuklar için Hacivat Karagöz Gösterisi, Aşuk ile Maşuk Gösterisi, Minyonlar Orman Dostu Çocuk Tiyatrosu, Afacanlar Mahallesi Müzikli Komedi Tiyatro Oyunu, Animasyon Gösterileri, Palyaçolar, yüz boyama etkinliği yapıldı, renkli ve şekilli balon hediyeleri, pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, limonata ve Osmanlı macunu ikramı edildi.

İlerleyen saatlerde, Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan ve şarkıcı Ece Mumay konser verecek.

1ha

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