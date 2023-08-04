Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

 Felahiye Belediyesi tarafından Pazar günü 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek. Şenlikte çocuklar için etkinlik ve gösteriler yapılacak, Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan ve şarkıcı Ece Mumay konser verecek. 

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  • 04.08.2023 19:28
  • Güncelleme: 04.08.2023 19:28
Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

Felahiye Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü 17’nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek şenlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan ve şarkıcı Ece Mumay konser verecek. Ayrıca Şenlikte çocuklar için Hacivat Karagöz Gösterisi, Aşuk ile Maşuk Gösterisi, Minyonlar Orman Dostu Çocuk Tiyatrosu, Afacanlar Mahallesi Müzikli Komedi Tiyatro Oyunu, Animasyon Gösterileri, Palyaçolar, yüz boyama etkinliği, renkli ve şekilli balon hediyeleri, pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, limonata ve Osmanlı macunu ikramı yapılacak. 
Şenlikte konser verecek olan Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan tüm halkı konsere davet etti.

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