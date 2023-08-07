Felahiye'de 17. Sıtmapınar Şenliği Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 17'nci Sıtmapınar Şenliği'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ne kasım ayında doğalgazın geleceğini ve Göğdere yolunda çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.

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  • 07.08.2023 10:50
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:49
Felahiye'de 17. Sıtmapınar Şenliği Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 17’nci Sıtmapınar Şenliği’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi’ne kasım ayında doğalgazın geleceğini ve Göğdere yolunda çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.

Felahiye İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen 17’nci Geleneksel Sıtmapınar Şenliği’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, güzel bir yaz akşamında buluştuklarını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Büyükkılıç konuşmasında; “Geçen senelerde konuşulan hep doğalgazdı. Şimdi doğalgazın çalışmaları yapılmaya başlayınca bir tereddüt kalmadı. Özvatan’ımızda yine doğalgaz ile ilgili yetkiliyi aradık. Felahiye, Özvatan’a doğal gaz ne zaman geleceğini sorduk” diyerek, 15 Kasım’da ilçede gazın yanacağı müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı’na vermiş oldukları desteklerden dolayı ilçe sakinlerine de teşekkür etti.

Büyükkılıç, Göğdere yolunda da çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, “Biz sizlere minnet duyuyoruz, sizleri sırtımızda taşısak az diyoruz. Göğdere yolunun da çalışmaları devam ediyor, inşallah o da tamamlanacak. Siz bizlerin gururusunuz, yerli ve milli anlayışın sahibisiniz. Her birinizi bağrıma basıyorum” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da, 17 yıldır gelenek haline getirilen bu festivalde bulunmaktan onur duyduğunu ifade ederken, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, milletvekili Özsoy’a emeklerinden dolayı plaket takdim etti. Coşkun, MHP Milletvekili Baki Ersoy’a da plaket takdiminde bulunurken, Ersoy, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde gurbetten gelen Kayserililer ile birlikte olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi. Şenlikte ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmaların ardından şenlik çerçevesinde halk oyunları, folklor gösterileri ve konserler ile ilçe sakinleri keyifli bir akşam yaşadı.

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İHA

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