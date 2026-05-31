  • Felahiye'de Bayramda Kızılırmak'a Düşen Genç için Ankara'dan Özel Cihaz

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak Nehri'ne düşen 29 yaşındaki Hüseyin G. için arama çalışmaları iki gündür devam ediyor.

Su altı dalgıçlarının yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamayınca, bölgeye Ankara’dan özel ekipmanlar getirildi. Aramalar bundan sonraki süreçte ROV (Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı) ve Sonar cihazları ile yapılacak.

Teknolojinin Gücüyle Arama

  • Sonar sistemi: Su altındaki nesneleri ses dalgalarının yayılması ve yansıması prensibiyle tespit ediyor. Geniş alanları hızla taramak ve haritalandırmak için kullanılıyor.
  • ROV aracı: Yüksek çözünürlüklü kameralarla su altını anlık olarak görüntüleyen, yüzeyden kumanda edilen insansız araç. Sonarın işaret ettiği hedefleri netleştirmek ve detaylı incelemek için kullanılıyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Jandarma ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları, Kızılırmak’ın akıntısı ve genişliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Bölgedeki umutlu bekleyiş devam ederken, teknolojik cihazların devreye girmesiyle aramalarda yeni bir aşamaya geçildi.

 

 

Haber Merkezi

