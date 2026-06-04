Felahiye'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Kepiç Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Felahiye'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Felahiye ilçesi Kepiç Mahallesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın ardından biriken sel suları, bazı noktalarda taşkın oluşturdu. Yağış nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı. Yağış nedeniyle ekili alanlar ve meyve bahçeleri zarar gördü. Mahallede yaşayan vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için dere yatağında düzenleme çalışması yapılmasını talep etti.

Haber Merkezi

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