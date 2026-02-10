Felahiye ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle açılan dava sonuçlandı

Kaza, 26 Haziran 2025 tarihinde Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. O.Y.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan Y.K. (50) ve Ü.K. (80)’ye çarptı. Y.K. olay yerinde hayatını kaybederken, Ü.K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü O.Y., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kaza nedeniyle açılan davanın son duruşmasına tutuklu sanık O.Y., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Ü.K.’nin müşteki yakını M.K., mahkemede, “Orası köy yolu. Sanık 150-200 kilometre hızla gelip karşı şeritten vurmuştur. Bu cinayettir” dedi. Sanık ise savunmasında, “Aracım 150 kilometre hız yapacak bir araç değil. Görsem dururdum. Aramızda husumet yok. Fark etmedim, yoluma devam ettim. Jandarma arayınca durdum. Onlara teslim oldum. Görsem bu kazayı yapar mıydım? Ben onları görmedim.” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık O.Y.’yi bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına ve tahliyesine karar verildi.