Felahiye Ve Özvatan'da 'doğal gaz' heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla, Felahiye ile Özvatan ilçelerinde yarın düzenlenecek ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ ile iki ilçe daha doğal gaza kavuşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, merkez dâhil 12 ilçede yaklaşık 700 bin aboneye doğalgaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle Felahiye ve Özvatan ilçeleri de doğal gaza kavuşuyor. 5 Aralık Salı günü proje çerçevesinde Felahiye ve Özvatan ilçelerinde doğal gaz verme töreni düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımlarıyla Salı günü saat 14.30’da Felahiye Belediyesi ilçe meydanında, saat 15.30’da ise Özvatan Belediyesi ilçe meydanında iki ilçeye doğal gaz verme töreni düzenlenecek. Felahiye ve Özvatan İlçelerinin de gaz arzı ile hizmet verilen ilçe sayısı 14’e ulaşırken, bu çerçevede Felahiye’ye 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 138 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak, bin 442 haneye doğal gaz ulaştırılması planlanıyor.

Yatırım yapılan mahalleler arasında Kale Mahallesi, Yeni Mahalle, Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi ile Büyüktoraman İstiklal Mahallesi ve Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi yer alıyor. Özvatan’da ise 1 adet RMS-A şehir istasyonu, 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 100 km uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak bin 447 haneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Özvatan’da yatırım yapılan mahalleler arasında ise Kale Mahallesi, Güney Mahallesi, Yukarı Boğaziçi Mahallesi, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahalle, Alparslan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Küpeli Mahallesi bulunuyor.