Felahiye'ye 120 milyonluk çevre yatırımı

Sağlıklı şehirlerin ancak güçlü altyapılar üzerine inşa edilebileceği anlayışıyla yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir projelerle Kayseri’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesine kazandırılan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete hazırlanıyor.

Felahiye’ye Dev Çevre Yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 120 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen tesiste incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan’dan bilgi aldı.

Günde 600 Metreküp Arıtma Kapasitesi

Felahiye’nin beklediği önemli yatırımlardan biri olan tesisin günlük 600 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, tesisin yalnızca ilçe merkezine değil, bölgedeki yerleşim alanlarına da hizmet vereceğini ifade etti.

Tesiste arıtılan suyun tarımsal sulamada kullanılacağını kaydeden Büyükkılıç, böylece hem doğal su kaynaklarının korunacağını hem de üretime katkı sağlanacağını vurguladı.

“KASKİ'miz Hizmetten Hizmete Koşuyor”

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin Kayseri’nin dört bir yanında önemli projelere imza attığını belirterek şunları söyledi:

“Felahiye’mizin en önemli beklentilerinden biri olan arıtma tesisiyle ilgili sürecin sonuna geldik. Biyolojik arıtma sistemiyle günlük 600 metreküp arıtma yapacak modern bir tesisi ilçemize kazandırdık. Karapınar’ımız ve ilçemiz başta olmak üzere bu bölgedeki materyalleri arıtacak olan önemli tesisimize, daha sonraki süreçte Büyük Toraman da dâhil edilecek. Amacımız çevreci bir anlayış içerisinde insanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.”

Atık Su Tarıma Kazandırılacak

Tesisin çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik katkı da sağlayacağını ifade eden Büyükkılıç, arıtılan suyun yeniden kullanılabilir hale getirileceğini belirtti. Böylece kontrolsüz atık deşarjının önüne geçilirken, arıtılmış suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesiyle sürdürülebilir su yönetimine önemli katkı sunulacak.

Kayseri’de Çevre Altyapısında Güçlü Hamle

Felahiye’de hizmete alınacak tesisin KASKİ’nin hayata geçirdiği 34’üncü biyolojik arıtma tesisi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin çevre altyapısını daha da güçlendirecek yeni yatırımların da devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin çevre altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, merkezde hizmet veren İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde de kapsamlı yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Yaklaşık 60 milyon Euro hibe desteğiyle yürütülen yeni etap yatırımlarının güncel kurla 3,5 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe karşılık geldiğini kaydeden Büyükkılıç, ayrıca ömrünü tamamlayan mekanik ve elektromekanik sistemlerin Avrupa standartlarında yenilendiğini söyledi. Büyükkılıç, çevre yatırımlarına verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve İller Bankası’na teşekkür etti.

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” Anlayışıyla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımları sürdüreceklerini belirterek, 120 milyon TL’lik tesisin Felahiye’ye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit de ilçeye kazandırılan yatırım dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin Felahiye’ye yakışan önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.