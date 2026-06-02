Felahiye Yolundaki Çökme Bölgesinde Çalışmalar Başladı
Kayseri'nin Felahiye ilçesi yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yaklaşık 2 aydır ulaşıma kapalı olan bölümde onarım çalışmalarına başlandı.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından iş, yüklenici firmaya dün tebliğ edildi. Tebligatın ardından bölgede gerekli hazırlıklarını tamamlayan yüklenici firma, araç ve iş makinelerini sahaya sevk ederek çalışmalara başladı. Yetkililer, yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların hızla sürdürüleceğini belirtirken, onarım sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.
Yaklaşık 2 aydır kapalı bulunan yolun, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.