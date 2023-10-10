Fenalaşan babasını hastaneye götürürken kazaya yaptı: 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

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  • 10.10.2023 21:04
  • Güncelleme: 10.10.2023 21:04
Fenalaşan babasını hastaneye götürürken kazaya yaptı: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu şehir merkezi geçişinde, Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, önünde seyretmekte olan R.D. idaresindeki Audi marka otomobilin bir anda yoldan çıkmasıyla çarpıştı. Kazada sürücüler ve Tofaş marka otomobildeki H.K. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne ardından Sivas’a sevk edildi.

Öte yandan, evinde fenalaşan H.K’nin, oğlu M.K. tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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