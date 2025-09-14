Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor’un Fenerbahçe’ye 90+3’de attığı golü değerlendirdi. Ali Koç, en unutamadığı ve en üzüldüğü maçın o maç olduğunu belirtti. Ali Koç, “En unutamadığım ve üzüldüğüm maç, altyapı oyuncumuzun frikikten çektiği şut sonrası topun barajdan sekerek gol olması ve bunun sonucunda elenmemizdi. O maçı hiç unutamam” ifadelerinde bulundu.