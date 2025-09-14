  • Haberler
  • Gündem
  • Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'

Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor'un Fenerbahçe'ye 90+3'de attığı gol üzerinden yaptığı açıklamada, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç. O maçı hiç unutamam' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Koç, 'En unutamadığım ve üzüldüğüm maç Kayserispor maçı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor’un Fenerbahçe’ye 90+3’de attığı golü değerlendirdi. Ali Koç, en unutamadığı ve en üzüldüğü maçın o maç olduğunu belirtti. Ali Koç, “En unutamadığım ve üzüldüğüm maç, altyapı oyuncumuzun frikikten çektiği şut sonrası topun barajdan sekerek gol olması ve bunun sonucunda elenmemizdi. O maçı hiç unutamam” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan: 'ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir'
Başkan Okandan: "ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir"
Hacılar'da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Hacılar’da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!