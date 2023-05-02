Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • 02.05.2023 19:02
  • Güncelleme: 02.05.2023 19:02
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas’a geldi. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka yarın saat 20.30’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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