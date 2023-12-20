Fenerbahçe kafilesine Kayseri’ye geldi

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe havayolu ile Kayseri'ye geldi. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlardan bazıları VIP kapısından çıkan futbolcuları çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs meşale ve tezahürat eşliğinde takımın konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Zorbey Küçük yönetecek.