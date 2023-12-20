Fenerbahçe kafilesine Kayseri'ye geldi
Süper Ligin 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
- 20.12.2023 05:11
- Güncelleme: 20.12.2023 05:11
Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe havayolu ile Kayseri'ye geldi. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlardan bazıları VIP kapısından çıkan futbolcuları çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs meşale ve tezahürat eşliğinde takımın konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Zorbey Küçük yönetecek.
1ha
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