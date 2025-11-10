Fenerbahçe – Kayserispor: 4-2
Kayserispor, Süper Ligin 12'nci haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu.
Kayserispor, bugün deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu. Ev sahibi takım maçın 38’inci dakikasında öne geçti. Ev sahibi maçın 40’ıncı dakikasında geliştirdiği atakla farkı 2’ye çıkardı. Kayserispor soyunma odasına 2-0 geride girdi. Fenerbahçe maçın 50’inci dakikasında farkı 3’e çıkardı. Maçın 53’üncü dakikasında Onugkha’nın golüyle Kayserispor farkı 2’ye indirdi. Fenerbahçe maçın 63’üncü dakikasında 4’üncü golü bulmasının ardından, Kayserispor’da yeniden Onugkha farkı 2’ye indirerek skoru 2-4 yaptı. Kayserispor Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-4’lük skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maçın 38’inci dakikasında Fenerbahçe’de kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı ve Talisca ceza sahası sol çapraza yerden gönderdi, Asensio'nun şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın 40’ncı dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Ederson topu bekletmeden elinden çıkardı ve Semedo ceza sahası sağ çapraza doğru gönderdi, Fred'in hemen içeriye çevirdiği topa altıpas içinde Nene dokundu ve top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.
Maçın 50’nci dakikada Fenerbahçe’de Kerem, Talisca'nın pasını ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdi, Nene'nin ön direkte altıpasın önünden vuruşunda top yakın köşeden ağlarla buluştu: 3-0.
Maçın 53’üncü dakikasında Kayserispor’da Cardoso ceza sahası sol çaprazda çizgiye inerek topu içeriye yerden çevirdi, Onugkha'nın ön direkte dokunduğu top savunmaya da çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-1.
Maçın 63’üncü dakikasında ev sahibi takımda Fred'in harika ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahası sol çaprazdan gelişine vuruşla topu uzak köşeden ağlarla gönderdi: 4-1.
Maçın 74’üncü dakikada Kayderisporlu Opoku ceza sahasına doğru iyi bir ara pas gönderdi, Onugkha penaltı noktasının solunda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 4-2.
MAÇIN KİMLİĞİ:
STAD: Chobani
HAKEMLER: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
FENERBAHÇE: Ederson – Semedo (Dk.68 Mert), Skriniar, Oosterwolde, Levent (Dk.85 A Brown), Alvarez (Dk.85 Bartuğ), Nene(Dk. 60 Szymanski), Asansio, Fred, Kerem, Talisca (Dk.60 En Neysri)
KAYSERİSPOR: Onurcan – Ramazan (Dk.60 Burak) Hosseini, Denswil, Carole, Bannsser (Dk.60 Dorukhan), Mane(Dk. 46 Opoku), Furkan (Dk.79 Tuci), Benes (Dk.86 Mehmet Eray), Cardoso, Onugkha
GOLLER: Dk. 38 Asensio, Dk. 40 - Dk. 50 Nene ve Dk.63 Kerem (Fenerbahçe) Dk. 53 – 74 Onugkha (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Semedo (Fenerbahçe )Mane, Bennasser, Opoku (Kayserispor)