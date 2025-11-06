Fenerbahçe- Kayserispor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 12’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçı İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Oğuzhan Aksu görevlendirildi.

Ozan Ergün geçen hafta Kayserispor’un Kasımpaşa’yı yendiği maçta AVAR olarak görev yapmıştı.

Süper Ligin 12’nci haftasında oynanacak olan diğer müsabakalar ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde açıklandı;

Gençlerbirliği- Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu,

Gaziantep FK - Rizespor: Oğuzhan Çakır,

Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan,

Kasımpaşa - Göztepe : Ömer Tolga Güldibi,

Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın,

Fatih Karagümrük- Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe,

Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay,

Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol,

Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün.