Fenerbahçe-Kayserispor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

PAYLAŞ
  • 05.04.2023 11:34
  • Güncelleme: 06.04.2023 09:16
  • 23
Fenerbahçe-Kayserispor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın İstanbul’da oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakem triosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 6 Nisan Perşembe günü

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Volkan Bayarslan’ı orta hakem olarak görevlendirdi. Bu maçta Bayarslan’a Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Çağdaş Altay atandı.

İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon 10 Süper Lig, 12 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de 1.Lig maçında düdük çaldı. Volkan Bayarslan, bu sezon Kayserispor’un ligde Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında düdük çalarken Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş ile Kasımpaşa maçlarında düdük çaldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

Hulusi Akar, Kayseri'den Liste Başı

Hulusi Akar, Kayseri’den Liste Başı

Kocasinan'da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Kocasinan’da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Baro Başkanı Köse, 'Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız'

Baro Başkanı Köse, “Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız”

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı

Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Kocasinan'da yeni yönetim belli oldu

AK Parti Kocasinan’da yeni yönetim belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

DAHA FAZLA
Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde

Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde

Deprem bölgesinden dönen otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Deprem bölgesinden dönen otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Develi Kaymakamı Tunç, Küçükçekmece kaymakamlığına atandı

Develi Kaymakamı Tunç, Küçükçekmece kaymakamlığına atandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0