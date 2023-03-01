Fenerbahçe, taraftar yasağının yürütmesinin durdurulmasını istiyor

 Süper Lig'de oynanan erteleme maçlarında hükümet aleyhine atılan sloganlar sebebiyle RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine FB'li taraftarların stadyuma girişi yasaklandı. FB Spor Kulübü ise duruma tepki gösterdi.

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  • 01.03.2023 11:34
  • Güncelleme: 01.03.2023 11:34
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Fenerbahçe, taraftar yasağının yürütmesinin durdurulmasını istiyor

Cumartesi ve Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftar “Hükümet istifa” sloganı attı. Bu tezahüratların ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçına FB’li taraftarların girişi yasaklandı. 
Fenerbahçe Spor Kulübü ise bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıklayarak, “Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

1ha

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