Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Fenerbahçe taraftarının güvenlik gerekçesiyle oynanacak olan müsabakada tribüne girmemesi kararlaştırıldı. Bu karar Fenerbahçe, Kayserispor, İl Emniyet Müdürlüğü ve Passolig’e tebliğ edildi.

Passolig de karar üzerine misafir tribün bilet satışını kapattı.