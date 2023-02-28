Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak.

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  • 28.02.2023 13:44
  • Güncelleme: 28.02.2023 13:58
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Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Fenerbahçe taraftarının güvenlik gerekçesiyle oynanacak olan müsabakada tribüne girmemesi kararlaştırıldı. Bu karar Fenerbahçe, Kayserispor, İl Emniyet Müdürlüğü ve Passolig’e tebliğ edildi.

Passolig de karar üzerine misafir tribün bilet satışını kapattı.

İHA

Kayseri Gündem
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