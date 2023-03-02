Fenerbahçe taraftarlarına Kayseri'de yeşil ışık

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarının müsabakaya alınmaması yönündeki kararı reddetti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar, cumartesi günü oynanacak mücadelede tribüne girebilecek.

Avukat Ahmet Demirci’nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu’nun, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Kayseri’de oynanacak maça, sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin kararında, "Dava konusu işlemin Kayserispor-Fenerbahçe arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart’ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.