Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Kayserispor'a 'küçük takım' nitelemesi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Takım bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncular çok güçlü bir performans sergiledi. Talisca da aynı şekilde. Talisca aslında birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bazen 9, bazen 10 hatta 8 numara bile oynayabiliyor ve oynadığı her pozisyonda iyi bir performans sergiliyor. Tabi ki onun en iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz. Marco döndüğünde bizler için lüks bir problem olacak. Zaten bu tarz lüks problemlerimiz oldu. Önemli olan maçları kazanmak, Talisca da her zaman takıma yardım etmek, maç içerisinde etki sahibi olmak istiyor. O yüzden 9 veya 10 numara oynaması fark etmez” diye konuştu.

“BU YENİ BİR TEZ DEĞİL”

Kayserispor’u ‘küçük takım’ diye nitelendiren Tedesco, “Tabi ki topa daha fazla sahip olduğunuz zaman aslında rakibin topu size bıraktığı, daha kapalı, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. Bugün ilk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla karşılaştığınızda da bu tarz zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bu yeni bir tez değil. Normal bir durum. Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil, bütün takımlar bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha küçük diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Bu futbolda yeni bir şey değil. Aslında ilk yarı girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Talisca’nın girmiş olduğu net pozisyonlar vardı. Tabi ki ilk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. Özellikle 2-0 bulduktan sonra rakibimiz daha açık oynadı, daha fazla alan bulup daha tehlikeli olabildik. Bence modern futbol artık biraz daha kompleks, her şeyin farkında olmanız gerekiyor. Hem topu tutmanız gerekiyor, zaman zaman önde savunma yapmanız, zaman zaman geride savunma yapmanız. Geçişler yapmanız gerekiyor. Yer yer uzun toplar oynamanız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

