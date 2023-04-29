Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti deplasman tribününde kutladı
Deplasmanda Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.
- 29.04.2023 21:39
- Güncelleme: 29.04.2023 21:39
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Deplasmanda Sivasspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de futbolcular, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı.
İHA
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