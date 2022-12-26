Fethi mümkün olmayan kale 2023 yılında ziyarete açılacak

Sivas’ta bulunan ve Türklerin Anadolu’daki ilk kalesi olarak bilinen Divriği Kalesi 2015 yılında başlanan restorasyonun 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Mengücekoğulları tarafından yaptırılan ve tarih kayıtlarında "Fethi mümkün olmayan kale" olarak bahsedilen Divriği Kalesi’nde restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mengücek Gazi tarafından kuşatılmasının ardından 1097 yılında Süleyman Şah tarafından yeniden inşa edilen Divriği Kalesi Anadolu’daki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. İlçe merkezine hakim bir noktada bulunan kale görenlerin dikkatini çekiyor. 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan kalede yürütülen çalışmaların 2023 yılının Temmuz ayında tamamen bitirilerek ziyarete açılması planlanıyor.

“Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlayacak”

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, Divriği kalesinin Temmuz ayında restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılacağını ifade ederek, “Divriği kuruluş itibariyle Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Divriği kalemizin yapımı Mengücekoğulları dönemine denk geliyor. Kalemizin en önemli özelliklerinden birisi burçlarında Aslan heykelleri yer alıyor. İlçemizde restorasyon çalışmaları devam eden en önemli eserlerden birisi Divriği Kalesidir. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor. Böylelikle ilçemize gelen turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. İlçemiz kurulum itibariyle doğal bir sit alanı olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alanında birçok tarihi yapımız mevcut. Dolayısıyla herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması başlamadan önce işin uzmanı kişiler ve arkeologlar geliyor. Önce ki dönemlerde ki birçok eser ve bulguya da rastlanabiliyor” şeklinde konuştu.