Fethi mümkün olmayan kale 2023 yılında ziyarete açılacak

Sivas'ta bulunan ve Türklerin Anadolu'daki ilk kalesi olarak bilinen Divriği Kalesi 2015 yılında başlanan restorasyonun 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 09:30
  • Güncelleme: 26.12.2022 10:08
  • 60
Fethi mümkün olmayan kale 2023 yılında ziyarete açılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bulunan ve Türklerin Anadolu’daki ilk kalesi olarak bilinen Divriği Kalesi 2015 yılında başlanan restorasyonun 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Mengücekoğulları tarafından yaptırılan ve tarih kayıtlarında "Fethi mümkün olmayan kale" olarak bahsedilen Divriği Kalesi’nde restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mengücek Gazi tarafından kuşatılmasının ardından 1097 yılında Süleyman Şah tarafından yeniden inşa edilen Divriği Kalesi Anadolu’daki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. İlçe merkezine hakim bir noktada bulunan kale görenlerin dikkatini çekiyor. 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan kalede yürütülen çalışmaların 2023 yılının Temmuz ayında tamamen bitirilerek ziyarete açılması planlanıyor.

“Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlayacak”

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, Divriği kalesinin Temmuz ayında restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılacağını ifade ederek, “Divriği kuruluş itibariyle Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Divriği kalemizin yapımı Mengücekoğulları dönemine denk geliyor. Kalemizin en önemli özelliklerinden birisi burçlarında Aslan heykelleri yer alıyor. İlçemizde restorasyon çalışmaları devam eden en önemli eserlerden birisi Divriği Kalesidir. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor. Böylelikle ilçemize gelen turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. İlçemiz kurulum itibariyle doğal bir sit alanı olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alanında birçok tarihi yapımız mevcut. Dolayısıyla herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması başlamadan önce işin uzmanı kişiler ve arkeologlar geliyor. Önce ki dönemlerde ki birçok eser ve bulguya da rastlanabiliyor” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak