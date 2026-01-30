  • Haberler
FETÖ bağlantılı 379 sosyal medya hesabına erişim engeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme çalışmaları kapsamında terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı belirlenen 379 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabı hakkında hukuki işlem başlatıldığını ve bu hesaplara erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yürütülen dijital izleme çalışmaları neticesinde terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen 379 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına yönelik hukuki işlem yapıldığını ve erişim engeli getirildiğini duyurdu. 
Duran, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

