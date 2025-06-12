FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı yakalandı
Kayseri'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç Komiser Yardımcısı C.P. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç Komiser Yardımcısı C.P. (40) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.