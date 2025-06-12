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FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı yakalandı

Kayseri'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç Komiser Yardımcısı C.P. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç Komiser Yardımcısı C.P. (40) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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