FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı G.A. (45) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde;     Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan  6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı G.A. (45) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

