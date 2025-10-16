FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay S.C.K (32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay S.C.K saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

