FETÖ'den aranan ihraç Cumhuriyet Savcısı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ihraç Cumhuriyet Savcısı A.Ç. (35) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı İhraç Cumhuriyet Savcısı A.Ç. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

