FETÖ'den aranan ihraç üsteğmen yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

PAYLAŞ
  • 07.12.2023 08:51
  • Güncelleme: 07.12.2023 11:49
FETÖ'den aranan ihraç üsteğmen yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ’den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hem polis hem hakem

Hem polis hem hakem

Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor

Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor

Oruçreis kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2.Etap Temeli Atılıyor

Oruçreis kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2.Etap Temeli Atılıyor

Polinöropatinin 4 önemli belirtisi

Polinöropatinin 4 önemli belirtisi

Prof. Dr. Kadir Özköse: 'Mesnevi'yi okuyup Müslüman olan çok sayıda insan var'

Prof. Dr. Kadir Özköse: 'Mesnevi'yi okuyup Müslüman olan çok sayıda insan var'

Kayserispor 5. tura yükseldi

Kayserispor 5. tura yükseldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine ikinci indirim bekleniyor b

Motorine ikinci indirim bekleniyor b

Milletvekili Böhürler, 'Kayseri'de başkanlıklar için büyük bir değişim beklemiyorum'

Milletvekili Böhürler, “Kayseri’de başkanlıklar için büyük bir değişim beklemiyorum”

DAHA FAZLA
Kayserispor'un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Kayserispor’un gençleri fırsatı iyi değerlendirdi

Ameliyatsız varis tedavisi mümkün mü?

Ameliyatsız varis tedavisi mümkün mü?

Ucuz Noter'de İşlem Yaptıranlar Panikde

Ucuz Noter'de İşlem Yaptıranlar Panikde

Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, havacılık tarihinin yeniden yazılacağı lisede inceleme yaptı

Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu

Başkan Yalçın gençlerle geleceği konuştu