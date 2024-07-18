FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı.

FETÖ'den aranan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı olan B.D. (32) yakalandı. Ekiplerce B.D.’nin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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