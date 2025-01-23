Fetö'den cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç astsubay yakalandı.

Fetö'den cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.S.G. yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.S.G. cezaevine teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


 

Haber Merkezi

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