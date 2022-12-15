FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
- 15.12.2022 17:43
- Güncelleme: 15.12.2022 17:43
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.L.P. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
İHA
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