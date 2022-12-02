FETÖ mensubu hükümlü jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hükümlü olan bir kişi yakalandı.

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  • 02.12.2022 17:28
  • Güncelleme: 03.12.2022 10:57
FETÖ mensubu hükümlü jandarmadan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hükümlü olan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Ağır Ceza Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan bir kişi, Kocasinan ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İHA

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