Fetö'nün gayyubet evlerinde saklanan 3 terör şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, "Gaybubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde; Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olan A.A.(47), Haklarında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaları bulunan ve bylock kullanıcısı olan ihraç vergi müfettiş yardımcısı M.T. (37) ile örgütün Emniyet yapılanmasında yer alan ve bylock kullanıcısı olan F.K. (50) isimli şahıslar olmak üzere toplam 3 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Bu kapsamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs cezaevine teslim edilirken, M.T. ve F.K. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.