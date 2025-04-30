  • Haberler
  • Asayiş
  • Fetö'nün gayyubet evlerinde saklanan 3 terör şüphelisi yakalandı

Fetö'nün gayyubet evlerinde saklanan 3 terör şüphelisi yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, 'Gayyubet' adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şahıs yakalandı.

Fetö'nün gayyubet evlerinde saklanan 3 terör şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, "Gaybubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde; Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olan A.A.(47), Haklarında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaları bulunan ve bylock kullanıcısı olan ihraç vergi müfettiş yardımcısı M.T. (37) ile örgütün Emniyet yapılanmasında yer alan ve bylock kullanıcısı olan F.K. (50) isimli şahıslar olmak üzere toplam 3 şahıs  saklandıkları adreslerde yakalandı.

Bu kapsamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs cezaevine teslim edilirken, M.T. ve F.K. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

YMM Bağırgan: 'Vergi tahsilatı hedefin gerisinde'
YMM Bağırgan: “Vergi tahsilatı hedefin gerisinde”
Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs'a özel ücretsiz olacak
Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs’a özel ücretsiz olacak
Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu
Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu
Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar
Kayserili Gazeteci Yakışıklı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sıcak Diyaloglar
Başkan Şahin: 'Bu bayram işçinin bayramı falan değil kimse kimseyi kandırmasın'
Başkan Şahin: “Bu bayram işçinin bayramı falan değil kimse kimseyi kandırmasın”
Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği ertelendi
Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği ertelendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!