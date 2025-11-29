FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 32 ilde jandarma ekiplerince son 1 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerden 59’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.
Bakan Yerlikaya, “Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.