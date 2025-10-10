Fetö Operasyonları arttırıldı: Bylock kullanıcısı bir kişi daha yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan bylock kullanıcısı M.T. (41), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.T.(41), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.