FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ihraç astsubay saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında Ankara Ağır Ceza ve İlamat Masasınca “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay F.D. (36) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları’nda hizmete açıldı
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!