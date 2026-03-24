FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (33) isimli ihraç astsubay saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı

Haberin Özeti

  • Kayseri'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, ihraç astsubay E.K. saklandığı adreste güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
  • Yakalanan 33 yaşındaki ihraç astsubay E.K., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (33) isimli ihraç astsubay saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

