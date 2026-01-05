FETÖ operasyonunda ihraç öğretim üyesi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı ihraç öğretim üyesi K.K. (55) saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı ihraç öğretim üyesi K.K. (55) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

