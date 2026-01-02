FETÖ operasyonunda ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde 'Örgüt Mensubu Astsubaylar Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Hamza' ve 'Yavuz' kod adlı bylock kullanıcısı ihraç öğretmen A.E. (38) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Erzurum Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde "Örgüt Mensubu Astsubaylar Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten "Hamza" ve "Yavuz" kod adlı bylock kullanıcısı ihraç öğretmen A.E. (38) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

